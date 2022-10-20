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عربي-دولي

مهسا أميني تظهر في فيديو.. بعد إشعالها احتجاجات إيران

Lebanon 24
20-10-2022 | 04:00
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بعد أن أشعلت وفاتها الاحتجاجات في إيران، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو قديم للشابة الكردية مهسا أميني وهي تردد أغنية للمغنية الإيرانية كوكوش.

وقد أثار المقطع المصور تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.
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يذكر أنه منذ وفاة أميني (22 عاماً) في 16  أيلول 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في إيران.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

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