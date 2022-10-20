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الصين تدرس خفض مدة الحجر الصحي المرتبطة بكوفيد-19 للسائحين

Lebanon 24
20-10-2022 | 02:29
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة أن مسؤولين صينيين يدرسون خفض مدة الحجر الصحي للزائرين من 10 إلى 7 أيام.
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