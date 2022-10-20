فرنسا تعلن استعادة 40 طفلاً و15 امرأة من سوريا

Advertisement

قالت فرنسا، الخميس، إنها نفذت عملية جديدة لاستعادة مواطنين فرنسيين، 40 طفلاً و15 امرأة، من مخيمات يديرها أكراد في شمال شرق سوريا.وأضافت وزارة الخارجية: "تم تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي"، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية.وفي سبتمبر الماضي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تعيد فرنسا النظر في طلبات ترحيل من امرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم داعش وأطفالهما الذين ولدوا هناك.