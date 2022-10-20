لماذا شبه جزيرة القرم هي مفتاح الحرب الأوكرانية؟

أعادت الانفجارات التي دمرت جسر كيرتش قبل أسبوعين تقريبًا تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في آذار 2014.

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي،"قبل الهجوم على الجسر مباشرة، نشر رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك خطة لإنهاء الحرب الأوكرانية. وحض ماسك أوكرانيا على الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وأضاف تفاصيل مثيرة للاهتمام - وهي أنه ينبغي ضمان إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وتعتبر قضية المياه مهمة بالفعل بالنسبة لموسكو، لكنها مرت دون أن يلاحظها أحد في الغرب. ونفى ماسك أنه تحدث مباشرة إلى الكرملين بشأن خطته للسلام. ما هو السبب الجذري للحرب في أوكرانيا؟ هل يتعلق الأمر حقًا برغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "تشويه سمعة" أوكرانيا، أم التهديد الذي يمثله توسع الناتو على روسيا؟ تستحق حقيقتان جغرافيتان بسيطتان مزيدًا من الاهتمام في محاولة اكتشاف أهداف بوتين في هذه الحرب: اعتماد شبه جزيرة القرم على إمدادات المياه من البر الرئيسي الأوكراني، وأهمية القاعدة البحرية في سيفاستوبول".

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وتابع الموقع، "كانت القرم ملكية استراتيجية حيوية للإمبراطورية الروسية بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين في عام 1783. خاضت بريطانيا وفرنسا الحرب في عام 1854 لمحاولة طرد القياصرة من القرم. إذا كان بوتين يريد إعادة روسيا إلى مكانتها كقوة أوروبية رائدة، وهو الشيء الذي تم تحقيقه في ظل حكم بطرس الأكبر وكاترين العظمى، فإنه يحتاج إلى شبه جزيرة القرم. إن أحد أسباب أهمية شبه جزيرة القرم هو أنها تستضيف ميناء سيفاستوبول الطبيعي - الميناء الوحيد للمياه العميقة على ساحل روسيا على البحر الأسود. فموانئ سوتشي ونوفوروسيسك سطحية ما سيفرض على السفن أن ترسو في الخارج. فبدون سيفاستوبول، لن يكون لروسيا موطن لأسطولها في البحر الأسود، والذي تستخدمه لإبراز قوتها في البحر الأبيض المتوسط - ولشن الحرب في سوريا".

وأضاف الموقع، "إن شبه جزيرة القرم هي شبه جزيرة قاحلة ليس لديها ما يكفي من الأمطار لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة. في عام 1971، قام الاتحاد السوفيتي ببناء قناة شمال القرم التي يبلغ طولها 70 ميلًا لجلب المياه جنوبًا من نوفا كاخوفكا على نهر دنيبر. فالقناة، التي تمتد لمسافة 170 ميلاً أخرى إلى الطرف الشرقي لشبه جزيرة القرم، تلبي 70-85 في المائة من احتياجات المياه لشبه الجزيرة، مع استخدام معظم المياه للزراعة. بعد الضم الروسي في عام 2014، قامت أوكرانيا بسد القناة على بعد عشرة أميال شمال حدود القرم. منذ ذلك الحين، كانت القرم تسحب المياه من طبقة المياه الجوفية ، التي تجف الآن وتصبح ملوثة. وأدى تغير المناخ إلى انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم نقص المياه. وبعد يومين من غزو 24 شباط، فجرت روسيا السد، وأعادت تدفق المياه إلى شبه جزيرة القرم. ومن أجل ضمان توفير المياه على المدى الطويل، يريد بوتين السيطرة على القناة على طول الطريق حتى نهر دنيبر، مما يعني احتلال مقاطعة خيرسون (التي كانت جزءًا من عمليات الضم هذا الشهر)".

وبحسب الموقع، "كان ضم شبه الجزيرة القرم مكلفًا بالنسبة لروسيا منذ قطع العلاقات الاقتصادية لشبه الجزيرة مع أوكرانيا. وتوقعت ميزانية الحكومة الروسية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن شبه جزيرة القرم ستكلف موسكو 350 مليار روبل (6 مليارات دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وكلف جسر مضيق كيرتش، الذي افتتح في عام 2018، 4 مليارات دولار. إن وضع شبه جزيرة القرم هو المفتاح لفهم الحرب الروسية على أوكرانيا. بالعودة إلى شهر آذار، عندما كان لا يزال هناك بعض الأمل في وقف إطلاق النار وتسوية تفاوضية، قدم الوفد الأوكراني اقتراحًا بشأن نظام جديد للضمانات الأمنية من شأنه أن يحدد أوكرانيا كدولة محايدة وغير منحازة وغير نووية، مع وضع شبه جزيرة القرم ليتم التفاوض عليها في غضون السنوات الخمس عشرة المقبلة".

وختم الموقع، "مع سلسلة من الهزائم في ساحة المعركة، واستياء شعبي متزايد من تعبئة جنود الاحتياط، قد تبدو مثل هذه الصفقة جذابة بشكل متزايد لبوتين. وهذا إذا كانت الصفقة لا تزال مطروحة على الطاولة: كييف ليست في حالة مزاجية تسمح لها بالاستسلام للمطالب الروسية".