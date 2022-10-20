هذا ما قد تفضله روسيا على استخدام الأسلحة النووية

"هل يستطيع ذلك؟ هل سيفعل ذلك؟"تشعر العواصم الغربية بالقلق من التهديدات النووية المتكررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اندلاع "هرمجدون" (موقع تجمع الجيوش للمعركة متى يحين وقت النهاية)محتملة في خلال حدث لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي. من جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كيف سترد باريس على هجوم نووي روسي "على أوكرانيا أو في المنطقة" - وليس بضربة نووية مضادة، كما قيل. في برلين، يتحدث كبار المسؤولين بشكل غامض وغير رسمي حول سيناريوهات مختلفة. ويوم الاثنين، حذر رئيس وكالة المخابرات الوطنية الألمانية في البرلمان من أن موسكو قد تستخدم "أسلحة نووية شبه استراتيجية". يميل بوتين إلى مضاعفة قواه عندما يكون في موقف دفاعي - وهو ما هو عليه الآن، سواء في ساحة المعركة في أوكرانيا أو في مواجهة موجة انتقادات مضطربة في الداخل. لذلك لا يمكن أن يكون هناك شك في أن القادة الغربيين المسؤولين يجب أن يخططوا لهذا الاحتمال المروع. لكن الخطأ يكمن في التحدث أو حتى التفكير في الأمر طوال الوقت، وقبل كل شيء، وفي تشتيت الانتباه عن التهديدات الأخرى التي تكون على الأقل بالجدية ذاتها وربما تكون أكثر احتمالية".

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وتابعت الصحيفة، "إن الرجل الأعلى في الكرملين هو شرطي سري تدرب على التقليد اللينيني للإكراه من خلال الإرهاب السياسي. إن قسوة وحقد جرائم الحرب التي ارتكبها في أوكرانيا تهدف إلى شل الإرادة السياسية ومرونة الأوكرانيين وأنصارهم الغربيين. لقد حققوا حتى الآن العكس. إن التهديدات المتعلقة بالأسلحة النووية، وكذلك القصف المستمر لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا، لها نفس الهدف: بث الخوف والشلل. يجب أن يفكر صانعو السياسة في برلين في إمكانية أن يكون هذا البديل الأخير من رسائل الكرملين موجهًا بدقة إلى الرأي العام الألماني، الذي كان قلقًا بشأن الكوارث النووية منذ أن كان على مقربة من "التدمير المؤكد المتبادل" خلال الحرب الباردة. ومع ذلك، فإن استخدام الأسلحة النووية الشبه الاستراتيجية - وتطلق عليها هذه التسمية لأن لها نطاقًا أقصر وأقل قوة تفجيرية - قد يتطلب تحضيرًا مكثفًا ومرئيًا وربما حتى اختبارًا. وسيتطلب قبول كبار القادة العسكريين الروس. هذه الأسلحة ذات قيمة محدودة في ساحة المعركة، لا سيما ضد قوة رشيقة ومشتتة مثل الجيش الأوكراني. قد يعرضون القوات الروسية للخطر. إن استخدامها ضد المدن الأوكرانية سيعزز بشكل كبير الضغط على قادة الكرملين لارتكاب جرائم حرب. قد يؤدي الاستخدام ضد دولة عضو في الناتو إلى تفعيل المادة الخامسة، وهي استجابة "كارثية" - على حد تعبير مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان - وربما الحرب على الأرجح".

وأضافت الصحيفة، "يبدو، باختصار، أنها فكرة سيئة حقًا. ويحرص مسؤولو المخابرات الغربية على القول إنهم حتى الآن لم يروا أي إشارات على أن القوات النووية الروسية في حالة تأهب. على النقيض من ذلك، ضع في اعتبارك الانفجارات الأخيرة التي دمرت خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، وانقطاع الكابلات الذي أدى إلى توقف القطارات عبر شمال ألمانيا، واختراق أجهزة الكمبيوتر في العديد من المطارات الأميركية. كانت كافة الحوادث الثلاثة بمثابة هجمات متعمدة تنطوي على إعداد متقن وخبرة تقنية عالية التخصص. وتشير هذه العلامات إلى روسيا باعتبارها الجاني المحتمل. ويقدم التخريب نسبة فائدة إلى تكلفة أفضل بكثير من الأسلحة النووية. من الصعب منع الهجمات على البنية التحتية المادية والرقمية بل ويصعب عزوها. إنهم يقوضون الثقة في الحكومة ويستغلون انقسامات ونقاط ضعف المجتمعات الغربية. إنها تسمح للخصم بالتملص من الانتقام واللعب بالوقت. توقع المزيد من مثل هذه الحوادث، وربما أكثر من ذلك بكثير. مثل هذه التهديدات ليست قابلة للتفاوض أو التنازلات الإقليمية. لا أوكرانيا ولا الدول الأوروبية التي تدعم كييف آمنة طالما ظل بوتين في السلطة ويتمسك الكرملين بطموحاته الإمبريالية. يمكن للروس فقط أن يغيروا هاتين الحقيقتين عن بلدهم. كلاهما قد يستمر لفترة طويلة جدا".

وختمت الصحيفة، "يتعين على الحكومات الغربية أن توضح بهدوء وبشكل جماعي لا لبس فيه العواقب التي ستترتب على ذلك إذا أصبح بوتين أول زعيم يستخدم الأسلحة النووية في حالة غضب منذ عام 1945. وإلا فعليهم تجاهله - والتركيز بهدوء على إحباطه. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في مساعدة أوكرانيا على الفوز".