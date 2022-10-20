الشرطة التشادية تطلق الغاز المسيل للدموع على احتجاجات مؤيدة للديمقراطية

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افادت وكالة "رويترز" ان "قوات الأمن في تشاد استخدمت القوة اليوم لتفريق احتجاج محظور دعا إلى انتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطي وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين".وتعيش الدولة الشاسعة التي يقودها الجيش الواقعة في وسط أفريقيا حالة اضطراب منذ الموت المفاجئ للرئيس إدريس ديبي أثناء زيارته للقوات التي تقاتل المتمردين في نيسان 2021.وهناك مقاومة لمجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده وأرجأ الانتخابات إلى تشرين الأول 2024.وتطالب المعارضة بعودة أسرع للديمقراطية وتغيير الحكومة بعد أن حكم ديبي بقبضة من حديد لثلاثة عقود.واستخدم المتظاهرون الإطارات المحترقة لإغلاق الطرق في العاصمة نجامينا في ساعة مبكرة من صباح اليوم في تحد للحظر الذي فرضته الحكومة على الاحتجاج.