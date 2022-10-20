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عربي-دولي

الخارجية الصينية: بكين استطاعت انتزاع 9 من حلفاء تايوان الدبلوماسيين

Lebanon 24
20-10-2022 | 09:30
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أعلن نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو أن بلاده تمكنت من انتزاع 9 دول كانت تقيم "علاقات دبلوماسية" مع إدارة تايوان.

وصرح المسؤول في الخارجية الصينية بأن بكين التي واجهت خلال السنوات العشر الماضية ضغوطا خارجية، تمكنت على التوالي من "انتزاع" تسع دول كان لها ما يسمى بـ"علاقات دبلوماسية" مع الإدارة التايوانية.
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وقال ما تشاو تشو، متحدثا عن إنجازات الدبلوماسية الصينية على مدى السنوات العشر الماضية في مؤتمر صحفي في إطار المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني المنعقد في بكين: "في مواجهة الردع الخارجي والضغط والتدخل غير المبرر، أطلقنا معركة لا هوادة فيها وحازمة وقوية، حيث أخذنا على التوالي تسع دول كان لها ما يسمى بـ(علاقات دبلوماسية) مع الإدارة التايوانية، وأصبح التزام المجتمع الدولي بنموذج الصين الواحدة أقوى".

وأشار نائب رئيس الدبلوماسية الصينية إلى أن بكين "أوقفت بشكل فعال تدخل القوى الخارجية في شؤون هونغ كونغ، وهزمت باستمرار القوات المناهضة للصين التي قامت بهجمات على الصين وشوهت سمعتها، ودافعت عن مصالح الدولة والكرامة الوطنية".

وذكر أنه على مدى السنوات العشر الماضية، ارتفع عدد الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين من 172 إلى 181 دولة، كما ارتفع عدد الدول والمنظمات الإقليمية التي أقامت الصين شراكات معها من 41 إلى 113.

وفي الوقت ذاته، لفت نائب وزير الخارجية الصيني إلى أن الصين وروسيا خلال العقد الماضي، رفعتا مستوى العلاقات إلى شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي في عصر جديد، وفي اتصالات مع واشنطن، دعت بكين إلى الحفاظ على الاتجاه الصحيح للعلاقات الثنائية، وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة.

وأشار إلى أن الصين تؤيد أيضا بناء شراكات مع أوروبا، في حين أصبح تعاون الصين مع المزيد من الدول النامية أوثق.

المصدر: روسيا اليوم
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