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عربي-دولي
غاتيلوف: تمديد مذكرة الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على الضمانات
Lebanon 24
20-10-2022
|
09:00
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قال غينادي غاتيلوف، ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، إن تمديد الاتفاقية بين روسيا والأمم المتحدة بشأن الحبوب يعتمد على الضمانات التي تقدمها المنظمة.
وقال غاتيلوف في تصريحات صحفية: "لا تزال صادرات الحبوب والأسمدة الروسية تواجه مشاكل لوجستية. إن تمديد هذا الجزء من الاتفاقية بين روسيا والأمم المتحدة، والذي ينتهي في نوفمبر، يعتمد على الضمانات التي ستقدمها الأمم المتحدة".
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إلى ذلك صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن تمديد الصفقة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممرات في البحر الأسود سيتوقف على نتائجها العملية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي أن المشاورات بشأن تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية، التي تم التوصل إليها في إسطنبول في يوليو الماضي، لا تزال مستمرة.
وتقضي الصفقة بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بتصدير المواد الغذائية الأوكرانية عبر ممرات آمنة في البحر الأسود مع رفع القيود عن تصدير الأسمدة والأغذية الروسية.
المصدر:
روسيا اليوم
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