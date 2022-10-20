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عربي-دولي

موسكو تحذر الغرب من خط الصدام العسكري مع روسيا

Lebanon 24
20-10-2022 | 10:30
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الغرب الذي يزود أوكرانيا بالسلاح يقترب من خط خطير سيتسبب بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وأضافت زاخاروفا: "تستمر دول الناتو، كما لو كانت تتنافس مع بعضها البعض، في ضخ الأسلحة والذخيرة لنظام كييف، وتزويده بالمعلومات الاستخبارية، وتدريب جنود نظام كييف، وإعطاء التوجيهات حول كيفية إجراء العمليات القتالية، وبالتالي الاقتراب من الخط الخطير المتمثل في صدام عسكري مع روسيا".
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وأضافت زاخاروفا أن إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا بلغت بالفعل 42.3 مليار دولا، وأكثر من نصفها من الولايات المتحدة.

وشددت زاخاروفا على أن الدول "التي تخصص مثل هذه المبالغ الضخمة وتزود نظام كييف بالسلاح، هم المانحون والداعمون لهذا النشاط المتطرف للغاية". لذلك يسعى الناتو إلى "إلقاء اللوم على أي شخص من أجل صرف الشكوك عن نفسه".
المصدر: روسيا اليوم
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