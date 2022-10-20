بسبب تزويد روسيا بطائرات مسيرة... الإتّحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران

قالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد اتفقت على عقوبات جديدة على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة.



وأضافت: "قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيرة (و) هي على استعداد أيضا لتمديد العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة".

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(الحرة)