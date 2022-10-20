وفد ألماني ثان يصل إلى تايوان خلال الشهر الجاري

أعلنت وزارة الخارجية في تايوان، الخميس، عن زيارة وفد ثان من البرلمانيين الألمان خلال الشهر الجاري، برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي الحر، بيتر هيدت، موضحة أن الوفد سيصل الجزيرة في الـ 23 من تشرين الأول.

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وجاء في بيان الخارجية: "سيزور تايوان وفد من لجنة حقوق الإنسان في البوندستاغ [البرلمان الألماني] برئاسة النائب بيتر هيدت، في الفترة من 23 إلى 26 تشرين الاول، وهو ثاني وفد رسمي من البرلمان الألماني يزورنا خلال شهر".

ومن المتوقع أن يجتمع الوفد المؤلف من ستة أعضاء، والذي سيضم أعضاء من مختلف الأحزاب، مع رئيس أركان تايوان تساي إنغ ون، ووزير الخارجية جوزيف وو، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشين جيو. كما سيزور الوفد متحف تايوان الوطني لحقوق الإنسان، ويبحث التعاون في مجال حقوق الإنسان مع المنظمات غير الحكومية المحلية ومراكز الفكر.

وزار جزيرة تايوان الوفد الأول من البرلمانيين الألمان، في الفترة من 2 إلى 6 تشرين الاول، وكان حينها مكوناً من سبعة أشخاص، بقيادة رئيس المجموعة البرلمانية المسؤولة عن العلاقات مع تايوان، كلاوس بيتر ويلش.

يشار إلى أن ألمانيا هي ثاني دولة أوروبية بعد فرنسا، ترسل وفدًا إلى تايوان بعد التصعيد في آب، في مضيق تايوان، جراء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايبيه، مطلع أغسطس الماضي، والتي أدت إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة.