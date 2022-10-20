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عربي-دولي
تصريح شولتس عن بوتين يُغضب الألمان: "يسير على خطى زيلينسكي"
Lebanon 24
20-10-2022
|
12:30
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تفاعل قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية بنشاط مع تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر الأوروبيين ضعفاء "رغم أن الأمر ليس كذلك".
وكتب أحد المعلقين قائلا: "يسير شولتس على خطى زيلينسكي في المهنة. إنه أمر لا يصدق".
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وكتب مستخدم معربا عن شعوره بالخذلان قائلا: "لم أعد أثق بشولتس بعد الآن! لست متأكدا أيضا مما إذا كان يناسبنا حقا كمستشار في هذه الحالة!".
وكتب أحد المستخدمين ساخطا "من الأفضل قول الحقيقة وليس اجترار الحلم. إن الصناعة الألمانية، حتى الشركات المتوسطة المستوى، على وشك الإفلاس، والمواطنون لا يعرفون كيف يدفعون فواتيرهم، وفي فبراير هناك تهديد بإغلاق الغاز، ناهيك عن الشتاء المقبل".
(روسيا اليوم)
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