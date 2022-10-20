بوتين يمنح والدة رمضان قديروف وسام الشرف (صورة)

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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام الشرف للنشاط العام، لأيماني قديروفا، والدة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، تكريما لها على مشاركتها المتميزة في النشاطات الاجتماعية.وتم نشر المرسوم عبر البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية، ونص على تكريم أيماني قديروفا، التي تشغل منصب رئيسة المؤسسة الإقليمية العامة، التي تحمل اسم رئيس جمهورية الشيشان السابق أحمد قديروف، لجهودها المميزة في النشاطات الثقافية والاجتماعية.