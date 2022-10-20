Advertisement

عربي-دولي

أصوات إنفجارات ستُسمع... وسط "توترات" مع "حزب الله" هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
20-10-2022 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1002363-638018829304430668.jpg
Doc-P-1002363-638018829304430668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه "بدأ مناورة عسكرية لمدة أسبوع في شمال إسرائيل، وسط توترات مع "حزب الله"، بحسب قوله.

وقال إنّ "التدريبات ستنتهي الخميس المقبل"، مشيرا إلى أنّه "من المتوقع سماع دوي إنفجارات في المنطقة".
Advertisement

وأفاد أنّ "التدريبات مخطط لها مسبقا، ولا تنبع من تقييم جديد".
 
 
(روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-10-20
11:50 | 2022-10-20
11:30 | 2022-10-20
11:15 | 2022-10-20
11:00 | 2022-10-20
10:45 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website