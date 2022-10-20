أصوات إنفجارات ستُسمع... وسط "توترات" مع "حزب الله" هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه "بدأ مناورة عسكرية لمدة أسبوع في شمال إسرائيل، وسط توترات مع "حزب الله"، بحسب قوله.وقال إنّ "التدريبات ستنتهي الخميس المقبل"، مشيرا إلى أنّه "من المتوقع سماع دوي إنفجارات في المنطقة".وأفاد أنّ "التدريبات مخطط لها مسبقا، ولا تنبع من تقييم جديد".