بايدن ينتقد شركات النفط الأميركية... ماذا قال؟

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طالب الرئيس الأميركي جو بايدن شركات النفط في بلاده باستخدام أرباحها القياسية لزيادة الإنتاج بدلاً من إثراء المساهمين.وقال: "رسالتي لشركات الطاقة الأميركية هي: لا يجب أن تستخدم أرباحك لإعادة شراء الأسهم أو لتوزيعات الأرباح. ليس الآن". وأضاف: "ليس أثناء اندلاع الحرب يجب أن تستخدم هذه الأرباح القياسية لزيادة الإنتاج والتكرير".وتابع بايدن أن أرباح أكبر 6 شركات نفط مقيدة في البورصة تجاوزت 70 مليار دولار في الربع الثاني، مضيفاً أنه في النصف الأول من العام، أنفقت هذه الشركات 20 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم".وقال: "حتى الآن، تستخدم الشركات الأميركية هذا الكم الهائل من الأرباح لإعادة شراء أسهمها، وتحويل تلك الأموال إلى مساهميها، وليس إلى المستهلكين".