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إقتصاد

بايدن ينتقد شركات النفط الأميركية... ماذا قال؟

Lebanon 24
20-10-2022 | 10:20
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طالب الرئيس الأميركي جو بايدن شركات النفط في بلاده باستخدام أرباحها القياسية لزيادة الإنتاج بدلاً من إثراء المساهمين.

وقال: "رسالتي لشركات الطاقة الأميركية هي: لا يجب أن تستخدم أرباحك لإعادة شراء الأسهم أو لتوزيعات الأرباح. ليس الآن". وأضاف: "ليس أثناء اندلاع الحرب يجب أن تستخدم هذه الأرباح القياسية لزيادة الإنتاج والتكرير".
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وتابع بايدن أن أرباح أكبر 6 شركات نفط مقيدة في البورصة تجاوزت 70 مليار دولار في الربع الثاني، مضيفاً أنه في النصف الأول من العام، أنفقت هذه الشركات 20 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم".


وقال: "حتى الآن، تستخدم الشركات الأميركية هذا الكم الهائل من الأرباح لإعادة شراء أسهمها، وتحويل تلك الأموال إلى مساهميها، وليس إلى المستهلكين".
 
 
(العربية)

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