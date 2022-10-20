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عربي-دولي

ماكرون: سأواصل الحوار مع روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا

Lebanon 24
20-10-2022 | 15:30
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم مواصلة الحوار مع روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال ماكرون، لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي تعقد يومي 20 و21 تشرين الاول، إنه ينوي مواصلة "الحوار المطالب مع روسيا" من أجل "إعادة الحوار للحدّ من التهديدات النووية المحتملة وزعزعة استقرار المنطقة". 
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وأكد في وقت سابق أن فرنسا تبذل قصارى جهدها لإعادة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات بمجرد أن يكون الجانبان مستعدين للقيام بذلك.

وأشار إلى أن الحوار القائم على الاحترام مع روسيا فعال ويسمح بتحقيق النتائج.
 
 
(روسيا اليوم)
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