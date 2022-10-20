بعد إستقالة تراس... زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لإجراء انتخابات عامة

دعا زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، إلى إجراء انتخابات عامة. وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، بعد 45 يوما على تسلمها منصبها.



كما دعت أيضا أحزاب الخضر والديمقراطيين الأحرار والوطني الأسكتلندي إلى إجراء انتخابات عامة.

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(العربية)