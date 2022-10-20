هجوم حاد من زاخاروفا على رئيسة وزراء بريطانيا بعد استقالتها

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سخرت الدبلوماسية الروسية، الخميس، من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إن "بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء".وأضافت "سنتذكر خوذة على دبابة وجهلا كارثيا وجنازة الملكة فورا بعد لقائها ليز تراس".وكانت المتحدثة تشير إلى صورة لتراس نشرت نهاية تشرين الثاني وأظهرتها على متن دبابة للجيش البريطاني في أستونيا تعتمر خوذة. وكانت لا تزال وزيرة للخارجية.