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عربي-دولي
هجوم حاد من زاخاروفا على رئيسة وزراء بريطانيا بعد استقالتها
Lebanon 24
20-10-2022
|
11:15
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سخرت الدبلوماسية الروسية، الخميس، من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إن "بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء".
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وأضافت "سنتذكر خوذة على دبابة وجهلا كارثيا وجنازة الملكة فورا بعد لقائها ليز تراس".
وكانت المتحدثة تشير إلى صورة لتراس نشرت نهاية تشرين الثاني وأظهرتها على متن دبابة للجيش البريطاني في أستونيا تعتمر خوذة. وكانت لا تزال وزيرة للخارجية.
وكانت تراس تفقدت قوات بريطانية في ذروة توتر بين موسكو والغرب قبل بضعة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي أدى إلى تدهور تاريخي للعلاقات بين لندن وموسكو.
وبعد تعيينها بداية أيلول، التقت تراس الملكة إليزابيث الثانية قبل يومين فقط من وفاتها.
واستقالت تراس الخميس بعد 44 يوما فقط على توليها منصبها بعدما تسبب برنامجها الاقتصادي بأزمة سياسية ومالية.
(الحرة)
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