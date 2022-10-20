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بايدن يعلق على استقالة تراس

Lebanon 24
20-10-2022 | 11:50
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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها إن الولايات المتحدة وبريطانيا حليفتان دائمتان وإن الأواصر القوية بينهما ستدوم.

وأضاف في بيان: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حليفتان قويتان وصديقتان دائمتان، هذه حقيقة لن تتغير".
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وأكمل بايدن: "أشكر رئيسة الوزراء ليز تراس على شراكتها في مجموعة من القضايا، بينها تحميل روسيا مسؤولية حربها على أوكرانيا، سنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة بينما نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه الدولتين".
 
واستقالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، بعد ضغط هائل تعرضت له على أثر فشل خطتها الاقتصادية التي كبدت البلاد خسائر كبيرة.

وأعلنت تراس أنها استقالت من زعامة حزب المحافظين، وأن انتخاب خليفة لها في منصب رئاسة الوزراء سيتم بانتخابات تجري خلال أسبوع.
 
(سكاي نيوز عربية)
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