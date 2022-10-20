هل تنقذ مسيرات إيران والأرض المحروقة بوتين؟

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من المسيرات الانتحارية الإيرانية إلى سياسة الأرض المحروقة، يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإبقاء النخبة في بلاده إلى جانبه، خوفاً من مواجهة غضبها إزاء الانتكاسات التي لا ينفك يتعرض لها منذ نحو 8 أشهر من قراره غزو جارته أوكرانيا، والانعكاسات السيئة على مصالحهم من جراء قراراته الانفرادية.في سعيه فيما يبدو لإرضاء نخب بلاده، الذين لطالما كانوا يعتمدون عليه لحماية مصالحهم، اتّجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً لاستخدام أوراقه كافة في حربه التي يشنّها على أوكرانيا منذ نحو 8 أشهر، ومن بينها "سياسة الأرض المحروقة" والاستعانة بمسيرات إيرانية انتحارية.وتقول مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، إن مسألة كيفية استجابة النخب الروسية لمزيد من التطورات في الحرب أصبحت واحدة من أكثر القضايا التي نوقشت في وسائل الإعلام الروسية.وأرجعت المجلة ذلك إلى الدور الذي يمكن للنخب أن تلعبه في كبح جماح بوتين ومنعه من القيام بمزيد من التصعيد، في وقت لا يزال أغلبية الروس العاديين ملتزمين نسبياً بدعم الحرب.وجزء كبير من النخبة الروسية يعتبر الحرب كارثة، ولا يزال لدى البعض الآخر شكوك كبيرة حول الطريقة التي يدير بها بوتين الحرب.وتقول "فورين بوليسي" إن النخب تكيّفت مع قرار الحرب الذي لم تُستشر فيه، ولكن في الشهر الماضي، بدأ احتمال خسارة روسيا للحرب يلوح في الأفق، مما أثر على كل طبقة من النخبة، مهما كانت استراتيجية التكيف التي اختاروها.ومع استمرار الجيش الأوكراني في التقدم، تتزايد المخاوف، ويشير التقرير إلى أن غياب رؤية واضحة لبوتين يحطم النخب داخلياً ويدفعها إلى البحث عن استراتيجيات أفضل للبقاء على قيد الحياة: ففي نهاية المطاف، لا أحد يريد أن ينتهي به المطاف على الجانب الخطأ من التاريخ، بحسب "فورين بوليسي" التي تؤكّد أن "بوتين يجد نفسه الآن في وضع لم يعد بإمكانه فيه اتخاذ القرارات بمعزل عن الآخرين، إذ إن موقفه يضعف تدريجياً مع فشل خططه. فيما النخب أصبحت أكثر جرأة".وجاء تقرير "فورين بوليسي"، في وقت قال المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الطاقة والجوع كأسلحة ولكنه فشل في تقويض وحدة الغرب ولن يحقق أهداف الحرب من خلال أساليب الأرض المحروقة.كما قال شولتس، موجها حديثه إلى البرلمان الأوروبي: "لن ندع آخر تصعيد لموسكو يمر بلا حساب، ولن تساعد أساليب الأرض المحروقة روسيا في الانتصار في الحرب، بل ستعزز فقط وحدة أوكرانيا وحلفائها وتصميمهم".كما تزامن تقرير المجلة الأميركية غداة اعلان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن "واشنطن لديها الكثير من الأدلة على استخدام روسيا مسيرات حربية إيرانية في أوكرانيا، حتى وإن واصلت طهران الكذب والنفي". وقال: "لن نتردد في فرض عقوبات وغيرها من الإجراءات المناسبة ضد كل الضالعين في عمليات نقل المسيرات من إيران إلى روسيا".