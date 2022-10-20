Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تكشف.. هذا "تورطت إيران" في حرب أوكرانيا

Lebanon 24
20-10-2022 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1002461-638019071361387903.jpg
Doc-P-1002461-638019071361387903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن عناصر إيرانيين كانوا على الأرض في شبه جزيرة القرم، لمساعدة القوات الروسية في شن هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: "تقديراتنا أن عناصر عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات".
Advertisement

وأوضح كيربي أن الإيرانيين في القرم كانوا مدربين وعناصر دعم تقني وأن الروس كانوا يوجهون المسيرات التي ألحقت أضرارا بالغة ببنى تحتية أوكرانية.

وأضاف: "طهران الآن منخرطة مباشرة على الأرض، ومن خلال توفير أسلحة يطال تأثيرها مدنيين وبنى تحتية مدنية في أوكرانيا".

وتابع: "ستبذل الولايات المتحدة كافة السبل لكشف وردع ومواجهة إمداد إيران لتلك الذخائر ضد الشعب الأوكراني".

وأكمل: "سنواصل تطبيق كل العقوبات الأميركية على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية".

من جانبه، أكد البنتاغون الأميركي أن إيران تصدّر الإرهاب إلى المنطقة وأوكرانيا، ولديها قوات على الأرض في القرم لدعم الجيش الروسي.

وأضاف: "روسيا تلجأ إلى إيران وكوريا الشمالية لتزويدها بأسلحة موجهة ودقيقة لأنها استنزفت مخزوناتها".

وأكد كيربي أن مجلس الأمن القومي الأميركي سيحاسب إيران من خلال فرض العقوبات وإجراءات أخرى

وهدّدت الولايات المتحدة، الاثنين، باتخاذ إجراءات بحقّ الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية، معتبرا تحالف موسكو مع طهران تهديدا كبيرا للعالم.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين: إن "أيّ جهة لديها أنشطة مع إيران تتعلّق بالطائرات المسيّرة أو بتطوير الصواريخ البالستية أو بتدفق الأسلحة من إيران إلى روسيا، عليها أن تحذر جدا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة. لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات بحقّ الجناة".

وأضاف أنّ "تعميق روسيا تحالفها مع إيران أمر يجب أن يراه العالم بأسره على أنه تهديد كبير".

بدورها، نفت إيران، الاثنين، تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية".

وأضاف كنعاني: "لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-10-20
18:00 | 2022-10-20
17:30 | 2022-10-20
17:00 | 2022-10-20
16:59 | 2022-10-20
16:30 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website