بايدن يهاجم توجه الجمهوريين لتقليص مساعدات أوكرانيا

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هاجم الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الخميس، الحزب الجمهوري، متهما إياه بالرغبة في تقليص الدعم المالي الأميركي لأوكرانيا في حال فوز الحزب في انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني المقبل.وقال الرئيس الأميركي خلال جولة في ولاية بنسلفانيا، التي تعد محورية في انتخابات التجديد النصفي: "يقولون إنهم إذا فازوا فمن المحتمل ألا يستمروا في تمويل أوكرانيا"، وفق "فرانس برس".وتابع بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي: "هؤلاء الناس لا يفهمون. هذا يتجاوز أوكرانيا. هذه أوروبا الشرقية. هذا الناتو".وأضاف أن الجمهوريين: "ليس لديهم أي فهم للسياسة الخارجية الأميركية".