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عربي-دولي

عسكريون ايرانيون في القرم.. هذا ما أعلنته واشنطن

Lebanon 24
21-10-2022 | 02:30
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أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، لمساعدة القوات الروسية في شن هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "تقديراتنا أن عناصر عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم، وساعدوا روسيا في هذه العمليات".
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وأوضح كيربي أن الإيرانيين في القرم كانوا مدربين وعناصر دعم تقني، وأن الروس كانوا يوجهون المسيرات التي ألحقت أضراراً بالغة ببنى تحتية أوكرانية.
وأضاف: "طهران الآن منخرطة مباشرة على الأرض، ومن خلال توفير أسلحة يطال تأثيرها مدنيين وبنى تحتية مدنية في أوكرانيا".

وتابع: "ستبذل الولايات المتحدة كافة السبل لكشف وردع ومواجهة إمداد إيران لتلك الذخائر ضد الشعب الأوكراني".

وأكد كيربي: "سنواصل تطبيق كل العقوبات الأميركية على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية".

وكشفت الولايات المتحدة لأول مرة هذا الصيف أن روسيا تشتري طائرات إيرانية مسيرة لإطلاقها في أوكرانيا. من جهتها، نفت إيران بيع ذخائرها إلى روسيا.
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