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عربي-دولي
استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين
Lebanon 24
21-10-2022
|
03:00
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أفادت مصادر فلسطينية يوم الجمعة بمقتل الشاب صلاح بريكي البالغ 19 عاما وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين.
وذكرت المصادر نفسها أن "قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، جروح أحدهم خطيرة.
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وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب بريكي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة".
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام منزله في جنين.
وبمقتل الشاب بريكي في جنين، ترتفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 175 (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلا."وكالة الأنباء الفلسطينية"
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