Advertisement

عربي-دولي

دخان متصاعد يسبب اختناق السكان في شمال غربي أميركا

Lebanon 24
21-10-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1002525-638019366593785363.jpg
Doc-P-1002525-638019366593785363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بيانات حكومية عن أن الدخان الناتج عن حرائق غابات في أوريغون وواشنطن غطى مساحة كبيرة من شمال غربي الولايات المتحدة المطل على المحيط الهادي؛ الأمر الذي أدى إلى شعور السكان بالاختناق في سياتل وبورتلاند وأجزاء أخرى من الولايتين.
Advertisement

وفي منطقة سياتل -التي يقطنها نحو 4 ملايين شخص- تحول لون السماء إلى البني، وعانى السكان من صعوبة في التنفس أمس الخميس.

وقالت المتحدثة باسم إدارة البيئة بولاية واشنطن سوزان وودوارد إن تدهور جودة الهواء بسبب دخان حرائق الغابات في أواخر العام مثلما يحدث الآن أمر غير مسبوق في الولاية.

ويقيس مؤشر جودة الهواء مزيجا من تلوث الهواء بالأوزون والجسيمات.

وذكر المتحدث باسم إدارة جودة البيئة في الولاية هاري إستيف أن الهواء كان ضبابيا في بورتلاند، ووضع الناس كمامات في الخارج أثناء سيرهم أو ركوب الدراجات عبر المدينة.

ومن المتوقع هطول الأمطار اليوم الجمعة في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يتوقع أن يسهم في جهود مكافحة الحرائق وتحسين جودة الهواء. "الجزيرة" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:33 | 2022-10-21
09:30 | 2022-10-21
09:00 | 2022-10-21
08:45 | 2022-10-21
08:35 | 2022-10-21
08:30 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website