دخان متصاعد يسبب اختناق السكان في شمال غربي أميركا

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كشفت بيانات حكومية عن أن الدخان الناتج عن حرائق غابات في أوريغون وواشنطن غطى مساحة كبيرة من شمال غربي الولايات المتحدة المطل على المحيط الهادي؛ الأمر الذي أدى إلى شعور السكان بالاختناق في سياتل وبورتلاند وأجزاء أخرى من الولايتين.وفي منطقة سياتل -التي يقطنها نحو 4 ملايين شخص- تحول لون السماء إلى البني، وعانى السكان من صعوبة في التنفس أمس الخميس.وقالت المتحدثة باسم إدارة البيئة بولاية واشنطن سوزان وودوارد إن تدهور جودة الهواء بسبب دخان حرائق الغابات في أواخر العام مثلما يحدث الآن أمر غير مسبوق في الولاية.ويقيس مؤشر جودة الهواء مزيجا من تلوث الهواء بالأوزون والجسيمات.وذكر المتحدث باسم إدارة جودة البيئة في الولاية هاري إستيف أن الهواء كان ضبابيا في بورتلاند، ووضع الناس كمامات في الخارج أثناء سيرهم أو ركوب الدراجات عبر المدينة.ومن المتوقع هطول الأمطار اليوم الجمعة في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يتوقع أن يسهم في جهود مكافحة الحرائق وتحسين جودة الهواء. "الجزيرة"