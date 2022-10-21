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"أوقف عن العمل"... فريق اللياقة والأخلاق يحقق مع مستشار تراس الخاص

Lebanon 24
21-10-2022 | 02:48
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أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بأنه تم إيقاف جيسون ستاين، وهو أحد أبرز مستشاري رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس عن العمل، وأنه يواجه تحقيقاً رسمياً من قبل فريق اللياقة والأخلاق.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب غضب نواب محافظين بشأن الإحاطات الإعلامية التي قدمتها مصادر في مقر رئيس الوزراء البريطاني في "10 داوننغ ستريت"، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما أدى إلى مطالب بإقالة ستاين.
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ولدى سؤاله عن قرار الإيقاف عن العمل، رفض المتحدث باسم تراس الإشارة إلى ستاين بالاسم، لكنه قال: "أوضحت رئيسة الوزراء بشكل لا يقبل اللبس أن بعض المواجيز الصحافية غير مقبولة بالمرة ويجب أن تتوقف".

وكان ستاين قد عمل في السابق لدى تراس عندما كانت الأمينة العامة للخزينة قبل أن يصبح مستشارا خاص للوزيرة السابقة آمبر رود. كما عمل أيضا لدى تراس خلال حملتها من أجل الفوز بقيادة حزب المحافظين.

وكان ستاين يعمل مستشارا للاتصالات لدى الأمير أندرو (المتهم بالاغتصاب) قبل انضمامه لداونينغ ستريت.
المصدر: روسيا اليوم
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