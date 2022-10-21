هل وصل الفراعنة إلى المريخ؟ تقريرٌ يكشف الحقيقة

ويظهر في الفيديو شابة تقدم تقريراً مرفقاً ببعض المشاهد، وجاء فيه أن علماء وخبراء قالوا إن المركبات غير المأهولة التي هبطت على سطح المريخ عثرت على تماثيل تثبت وجود حياة على الكوكب الأحمر.واستشهد التقرير بهواة معروفين بأفكارهم الغريبة، أما الخبير الحقيقي الوحيد الذي ورد اسمه في التقرير فهو عالم الآثار المصري، زاهي حواس، الذي سبق أن شغل منصب وزير الآثار في بلده.وذكرت المذيعة عدداً ممن قالت إنهم خبراء، ومن بينهم خبير "سافر" فعلاً إلى المريخ، كما قالت.ولكن هذا التقرير الذي حصد عشرات آلاف المشاهدات والتفاعلات على صفحات مواقع التواصل، مليء بالأخطاء والمغالطات والخلط بين المسائل، وفق منصة "في ميزان فرانس برس". ولتبيان الحقائق بشكل أكبر، تحدثت المنصة مع عالم الآثار المصري حول الموضوع.

ويتحدث التقرير عن "كوريوسيتي"، وهو مسبار أميركي أطلق باتجاه المريخ وحط على سطحه فعلا في صيف العام 2012، والهدف من رحلته البحث عن آثار حياة سابقة على سطح المريخ.وقد عثر المسبار على "مؤشرات عن إمكانية وجود حياة سابقة على المريخ"، وعثر فعلا على قطع صخرية تكاد توحي للناظر إليها أنها تشبه وجه إنسان أو أداة أو هرما أو غير ذلك، لكن هذه ظاهرة علمية معروفة، وهي أن يشبه العقل البشري الموجودات التي يراها بموجودات يعرفها ولا سيما حين تكون الصور غير نقية، ولا يعني ذلك إطلاقا أن المسبار عثر على تماثيل فرعونية مثلما يوحي التقرير.وينسب التقرير بعد ذلك إلى الصحفي البريطاني، جو وايت قوله "إن ما نجده دليل دامغ على وجود حياة عاقلة عرفها المريخ في ماضيه البعيد"، وذلك بعد "تحليل" مقاطع مصورة بثتها وكالة الفضاء الأميركية.لكن جو وايت ليس صحفياً خبيراً بعلوم الفضاء مثلما يوحي التقرير، بل هو "هاو لعلم الفلك" مقيم في بريطانيا يؤمن بوجود مخلوقات حية خارج الأرض ويبث على موقع يوتيوب مقاطع مصورة لهذه الغاية.بعد ذلك، يتحدث التقرير عن باحث فضاء تايواني اسمه سكوت ورانغ سافر في العام 2014 مع فريق علمي إلى كوكب المريخ، حيث عثر وفقا للتقرير على أدلة إضافية عن وجود حياة على المريخ.لكن هذا الادعاء خيالي، فلا أحد حتى الآن سافر إلى كوكب المريخ، والجرم الوحيد الذي وطأته قدم الإنسان حتى الآن غير الأرض هو القمر.ثم بعد ذلك، انتقل التقرير لينسب لخبير الآثار المصري المعروف والوزير السابق، زاهي حواس أنه تحدث عن "إمكانية وصول الفراعنة إلى المريخ" وأنهم "بنوا أهرامات" هناك.إزاء ذلك، قال زاهي حواس لخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس "هذا كذب لا أساس له" متهماً مروجي هذه الأخبار بالسعي "لتحقيق نسب مشاهدة عالية على حساب العلم والحقيقة".وأضاف: "لم أقل يوما إن قدماء المصريين وصلوا إلى المريخ" و"لم تقل وكالة الفضاء الأميركية إنها عثرت على آثار فرعونية هناك.. هذه خرافات لشغل الناس بخزعبلات لا أساس لها".