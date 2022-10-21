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عربي-دولي

مسؤولة أممية تحذر من الكوليرا في سوريا: الوضع قد يصبح كارثياً

Lebanon 24
21-10-2022 | 03:49
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قالت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، الجمعة، إن فريق العمل الإنساني التابع للمجموعة الدولية لدعم سوريا حذر من أن وضع الكوليرا في البلاد "يمكن أن يصبح كارثياً".

وأضافت رشدي عبر تويتر، أنها ترأست اجتماعاً لأعضاء الفريق في جنيف، حيث أكدوا على الحاجة إلى تقديم مساعدات عاجلة لمواجهة تفشي المرض، وشددوا على أن الوصول المستدام دون عوائق إلى المناطق السكانية المتأثرة "أمر حتمي".
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