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موسكو تُعلن عودة 38 طفلاً روسياً من سوريا

Lebanon 24
21-10-2022 | 09:30
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أعلن مكتب ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، عن وصول طائرة تقل 38 طفلاً روسياً من سوريا إلى مطار تشكالوفسكي الروسي، ليلة الجمعة.

وبحسب بيان مفوضية حقوق الطفل في روسيا، فإنه "بمساعدة ماريا لفوفا بيلوفا، عاد 38 طفلاً روسياً إلى وطنهم من سوريا"، وأضاف: "لقد وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية مع أطفال روس إلى مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو ليلة 21 تشرين الأول، ومن بينهم 15 فتاة و 23 صبياً تم نقل الأطفال من المطار إلى أحد المراكز الطبية الفيدرالية".
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وأضاف البيان أنه بعد إجراء فحص كامل، سيتم تسليم الأطفال إلى أقاربهم، وسيساعد متخصصون في إعداد الوثائق اللازمة، وتقديم الدعم لهؤلاء الأطفال وعائلاتهم.

وأشار البيان إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 1000 طلب في مكتب محقق شكاوى الأطفال، من الأقارب الذين انفصلوا عن أحفادهم وأبناء إخوتهم وأطفالهم الذين انتهى بهم المطاف في سوريا والعراق.
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