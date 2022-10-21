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عربي-دولي

جدلٌ يتجدّد في ليبيا بسبب معمر القذافي.. ما القصّة؟

Lebanon 24
21-10-2022 | 08:30
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في ذكرى مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كشف أحد مشايخ قبيلة القذاذفة في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن جدلٍ كبير يرتبطُ بمكان دفن القذافي السري، مشيراً إلى أن الذين يوجدون في الساحة راهناً، يهابون القذافي حتى وهو في قبره، وأضاف: "لذلك، يصرون على جعل مكانه سرياً، وهم الذين روجوا في السابق بأن العقيد الراحل يحتكر السلطة، ويحتجزها لأنجاله من بعده".
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من جهته، قال الدكتور مصطفى الفيتوري، الكاتب والأكاديمي الليبي إن "جريمة اغتيال معمر القذافي، هي الكارثة الكبرى التي يبدو أنها تحولت إلى لعنة تلاحق البلد وأهله"، معتبراً أن الجريمة الأكبر تظل هي عدم الكشف عن قبره لأن من اغتالوه ودفنوه يدركون حجم شعبيته، ولهذا أخفوا قبره حتى لا يتحول إلى مزار لأغلبية الليبيين وسواهم".
وسبق أن صرح صلاح بادي، قائد لواء الصمود في مصراتة، الذي يعد أحد المشاركين في دفن القذافي ونجله المعتصم، ووزير الدفاع أبو بكر يونس، أنه مستعد للكشف عن مكان دفن جثة القذافي ومن معه حال اتفاق مع الأعيان والمدن الليبية، لكن حتى الآن لم يحدث شيء من ذلك.
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