هل ستُغيّر هجمات المسيّرات الروسية مجرى الحرب في أوكرانيا؟

شنت روسيا في الأيام الأخيرة موجة مميتة من الهجمات باستخدام المسيّرات على المدن الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف.

وبحسب صحيفة "ذا إيكونميست" البريطانية، "يبدو أن معظم المسيّرات كانت من طراز "شاهد - 136" الإيرانية الصنع، وهو نموذج "كاميكازي" ينفجر عند الاصطدام. لم يمضِ وقت طويل على ظهورها في أوكرانيا، إلا أنها تركت بصمة بسرعة. ويزعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا طلبت 2400 مسيّرة إيرانية. فما هو التأثير المحتمل لهذه المسيّرات على الحرب؟"

Advertisement

وتابعت الصحيفة، "انتشرت مسيّرات "كاميكازي"، والمعروفة أيضًا باسم "الذخائر المتسكعة" أو المسيّرات "الانتحارية"، في السنوات الأخيرة. فعاليتها تختلف. وتعد "سويتشبلايد 300s، وهي مسيّرة تحمل القنابل التي تم تزويد الولايات المتحدة اوكرانيا لها ، من بين الأفضل. ويسمح البث المباشر من خلال تقنية الفيديو للمشغل عن بُعد بضرب الأهداف المتحركة أو إلغاء هجوم من المحتمل أن يتسبب في أضرار جانبية. وتزن المسيّرة وكل معداتها 2.5 كلغ فقط، ويمكن وضعها في حقيبة للظهر وتستغرق دقائق لإطلاقها. وعلى الرغم من كونها بطيئة نسبيًا، إلا أن "سويتشبلايد" لا تصدر أصواتاً قوية بفضل محركها الكهربائي. ويبلغ مداها حوالي 10 كيلومترات ويمكن للمشغل تعديل مسار الهجوم لتعديل مقدار الضرر الناتج عن التأثير".

وأضافت الصحيفة، "إن المسيّرات الإيرانية أداة أقل حدة، إلا أنها تتسبب بانفجار أكبر. وتم تجهيز "شاهد - 136" لحمل حوالى 50 كيلوغرام من المتفجرات لحوالى 2000 كيلومتر. وهي أبعد بكثير من مدى صواريخ "هيمارس" التي تزودها الولايات المتحدة لأوكرانيا، لذا من المحتمل أن يكون من الصعب تعطيل مواقع إطلاق شاهد. لكن المسيّرة تملك نقاط ضعف كبيرة أيضاً. مع سرعة قصوى تبلغ 185 كيلومترًا في الساعة، فهي أسرع من "سويتشبلايد" ولكنها لا تزال بطيئة بدرجة كافية لكي تتمكن البنادق أو الرشاشات من ضربها. ويبدو أنه تم استخدامها فقط ضد أهداف ثابتة. تُباع محركات المسيّرة هذه عبر الإنترنت ويعتقد الخبراء أن إلكترونياتها من صنع بشري. هذا يعني أن نظام توجيه الأقمار الصناعية الخاص بها ربما يكون أكثر عرضة للتشويش الكهرومغناطيسي من النماذج عالية التقنية. وتقول أوكرانيا إن معظم مسيّرات شاهد القادمة قد دمرت".

وبحسب الصحيفة، "ومع ذلك، فإن مسيّرات "شاهد - 136"، بسعر يصل إلى 20 ألف دولار أميركي، رخيصة بما يكفي لاستخدامها بأعداد ضخمة. وقد تم إطلاق المئات بالفعل. لقد أثبت قرار روسيا باستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا فعاليته: يقول زيلينسكي إن ثلث محطات الطاقة قد تعرضت للقصف. قد يكون الهدف الروسي الآخر هو استنفاد العرض المحدود لأوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي الباهظة الثمن عن طريق التحريض على استخدامها. وستأمل روسيا من خلال ضرب المدن في إضعاف معنويات الأوكرانيين. لكن هذه مناورة خطيرة بالنسبة لروسيا. وستثير صور الضحايا المدنيين الذين يتم انتشالهم من المباني المحطمة الغضب خارج حدود أوكرانيا. وفي 18 تشرين الأول، دعا وزير إسرائيلي حكومته إلى بدء إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا. وحافظت إسرائيل على علاقة عمل مع الكرملين، لكنها عرضت في 19 تشرين الأول مساعدة أوكرانيا على تطوير أنظمة تحذير من الهجمات الجوية. ويلمح هذا التحول إلى الدرجة التي يمكن أن تؤدي فيها وحشية روسيا إلى تصلب المواقف تجاه حربها العدوانية في البلدان المحايدة حتى الآن".

وختمت الصحيفة، "سيرسل حلفاء أوكرانيا المزيد من الأسلحة. ومن المقرر أن تقدم الولايات المتحدة قريبًا "سويتشبلايد 600s"، التي تتميز برؤوس حربية قوية بما يكفي لتدمير الدبابات. وتشير مقاومة أوكرانيا حتى الآن إلى أن إرهاب روسيا الجوي سيقوي إرادة خصمها في القتال".