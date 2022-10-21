قصفٌ جديد في أوكرانيا.. مقتل 4 أشخاص في خيرسون

Advertisement

وقال نائب رئيس الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون، كيريل ستريموسوف، على تطبيق تلغرام: "قُتل 4 أشخاص. مدينة خيرسون، مثل القلعة، تستعدّ للدفاع عن نفسها".من جهته، نفى الجيش الأوكراني بسرعة أن يكون قد استهدف مدنيين، وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية، ناتاليا غومنيوك، للتلفزيون الأوكراني: "نحن لا نستهدف المنشآت الحيوية، لا نستهدف البلدات المسالمة والسكان المحليين".وحثت القوات الموالية لروسيا، من جهتها، المدنيين على الانتقال إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر فيما تشنّ القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً.وتصف كييف هذا النوع من إجلاء السكان بأنه "تهجير".في المقابل، قال رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة زابوريجيا أليكساندر ستاروخ إن القوات الروسية قصفت مركز إدارة مدينة زابوريجيا بعدة صورايخ.وبحسب المعلومات، فإن القصف استهدف منشآت بنى تحتية، كما أصاب عددا من المباني السكنية ومدرسة، وتسبب أيضا في انقطاع الغاز عن أجزاء من المدينة.من جانبه، قال حاكم إقليم خاركيف، أوليه سينيجوبوف، إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا إثر قصف روسي استهدف المدينة في ساعات الصباح الباكر، وأشار إلى أن الغارات الروسية استهدفت أحد المشاريع الصناعية في المدينة وأن فرق الإنقاذ باشرت عمليات الإنقاذ وتحديد حجم الخسائر.كذلك، أعلن عمدة ميكولايف، انطلاق صفارات الإنذار في ميكولايف، مضيفا أن القوات الروسية تشن هجمات جديدة بطائرات مسيرة إيرانية الصنع.