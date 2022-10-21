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عربي-دولي

جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)

Lebanon 24
21-10-2022 | 08:12
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قام أحد الأشخاص بقتل زوجته طعناً في وسط الطريق، في لندن، والمعلومات الأوليّة لا تزال متضاربة بشأن جنسيّة مُنفّذ الجريمة، وعُلم أنّه عربيٌّ.
 
وقد حصل "لبنان 24" على فيديو، يُوثّق لحظات وصول الشرطة البريطانيّة إلى مكان الحادث، حيث قامت بتوقيف القاتل.
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عربي-دولي

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