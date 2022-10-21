طهران تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا

Advertisement

دعت وزارة الخارجية الإيرانية جميع المواطنين الإيرانيين للامتناع عن السفر إلى أوكرانيا "بسبب تصاعد النزاعات وتزايد انعدام الأمن".وجاء في بيان الإدارة القنصلية العامة بالوزارة: "بسبب تصاعد النزاعات وتزايد انعدام الأمن في أوكرانيا، ننصح جميع المواطنين الإيرانيين بشدة بالامتناع عن السفر إلى هذا البلد".وبحسب وكالة "مهر"، فقد دعت الوزارة جميع المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا إلى مغادرة أوكرانيا من "أجل إنقاذ حياتهم وسلامتهم".كذلك، طالبت من المواطنين الذين يعيشون في أوكرانيا التزام الهدوء والاتصال بسفارة إيران في كييف إذا لزم الأمر.يشار إلى أن كُلّاً من الولايات المتحدة وأوزبكستان وطاجيكستان والصين وكازاخستان وهولندا وصربيا وإيطاليا ومصر دعت مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا.