قاذفات "بي-1بي" أميركيّة في غوام... ما الهدف من نشرها هناك؟

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هبطت قاذفات "بي-1بي" التابعة لسلاح الجو الأميركي في غوام في ثاني نشر لطائرات بعيدة المدى في الجزيرة هذا العام وسط توتر إقليمي إزاء تايوان واحتمال أن تكون كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربة نووية جديدة.وأكد الجيش الأميركي نشر الطائرات بشكل مؤقت في منطقة المحيط الهادئ الأميركية في إطار مهمة "فرقة عمل القاذفات" أمس الخميس، بعد يوم من إعلان مواقع إلكترونية تقوم برصد الطائرات عن إقلاعها من قواعدها المحلية في الولايات المتحدة.وردا على سؤال عما إذا كانت المهمة تهدف إلى توجيه رسالة إلى كوريا الشمالية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" البريغادير جنرال بات رايدر في إفادة صحفية "إن هدفها هو إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة قريبة من حلفائها وشركائها لردع أي استفزاز محتمل".وأضاف أن الهدف من وجود القاذفات هو إظهار أن الولايات المتحدة لديها القدرة أيضا على القيام بعمليات عالمية في أي وقت.وقال ضابط في الجيش إن مهام فرقة عمل القاذفات "تلعب دورا حاسما في ردع الخصوم المحتملين وتحدي قراراتهم"، وفقا لما ذكرته رويترز.