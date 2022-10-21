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عربي-دولي

بيسكوف: لا نتوقع تحلي بريطانيا "بالحكمة السياسية" بعد تراس

Lebanon 24
21-10-2022 | 08:45
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قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، لدى سؤاله عن تطلع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون للعودة إلى داونينغ ستريت، بعد إستقالة ليز تراس، إنّه "لا يمكننا أن نتوقع أي رؤى أو حكمة سياسية من أي شخص في الغرب الآن، خصوصًا من بريطانيا العظمى".
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بيسكوف

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