Advertisement

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اليوم الثاني للقمة التي تجمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، إن روسيا قررت استخدام الغاز كسلاح حرب.وأضاف ماكرون، خلال القمة الثلاثية: "نريد العمل على آلية تسمح لنا بالاستعداد للشتاء المقبل خاصة أن روسيا يمكن أن تمنع وصول الغاز إلينا".وتابع قائلاً: "نسعى لتخفيض أسعار الغاز والطاقة.. ونعمل على تعزيز الشراكة مع إسبانيا والبرتغال في مجال الطاقة ضمن جهودنا لترسيخ التضامن".وتعيش القارة الأوروبية أيام صعبة، بسبب مافرضته الحرب الأوكرانية من تبعات، لاسيما في مجال إمدادات الطاقة، وهو مارفع نسب المخاوف مع بدء دخول القارة في فصل الشتاء.