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عربي-دولي

"هذه رسالتنا".. أردوغان يؤكد امتلاك تركيا صاروخا باليستيا جديدا

Lebanon 24
21-10-2022 | 11:30
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة أن لدى بلاده صاروخا باليستيا جديدا من طراز "تايفون" تم اختباره الثلاثاء الماضي.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول: "لدينا الآن تايفون، وهذه هي رسالتنا. نحن نتابع ذلك بارتياح".
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وأجرت شركة Roketsan التركية اختبارا لأول صاروخ باليستي قصير المدى محلي الصنع على ساحل البحر الأسود، حيث أصاب "تايفون" الهدف بنجاح على مسافة 561 كم بعد تحليق استغرق 458 ثانية.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التجارب والمواصفات التقنية للصاروخ.
المصدر: روسيا اليوم
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