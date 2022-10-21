Advertisement

عربي-دولي

بعدما أحرق جثتها لإخفاء معالمها قبل دفنها.. تطور جديد في قضية قتل الاعلامية الشهيرة

Lebanon 24
21-10-2022 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1002723-638019684212831515.PNG
Doc-P-1002723-638019684212831515.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر تحرك جديد خلال الساعات الماضية في قضية الإعلامية المصرية شيماء جمال، التي قُتلت على يد زوجها القاضي أيمن حجاج.

فقد نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أن محامي قاتل المذيعة شيماء جمال، القاضي أيمن حجاج، قد تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، ضده بالإعدام شنقا، في اتهامه وشريكه حسين الغرابلي بقتل الإعلامية المصرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
Advertisement

ونقل موقع "القاهرة 24" عن المصدر قوله إن المحامي تقدم خلال الساعات الماضية بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكله، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعن المقدم، وتتخذ القرار اللازم بشأنه سواء بقبوله وإعادة المحاكمة أو رفضه واستمرار الحكم.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة المصرية كانت أصدرت الشهر الماضي حكما نهائيا بالإعدام شنقا ضد القاضي وشريكه في الجريمة، بعد أخذ رأي مفتي البلاد.

يُشار إلى أن التحقيقات كانت أظهرت أن زوج المجني عليها، قرر التخلص منها بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومطالبته بمبالغ مالية مقابل صمتها. فعرض على المتهم الثاني (حسين الغرابلي معاونته في قتلها)، مقابل مبلغ مالي.

ثم وضع الاثنان مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه. وبعد أن نفذا جريمتهما، أحرقا الجثة لإخفاء معالمها، قبل دفنها.

يذكر أن تلك الجريمة كانت هزت الشارع المصري، بعد اختفاء الراحلة لأيام في حزيران الماضي، قبل أن تكشف التفاصيل.
المصدر: العربية

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-10-21
12:49 | 2022-10-21
12:30 | 2022-10-21
12:15 | 2022-10-21
12:02 | 2022-10-21
12:00 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website