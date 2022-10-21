24
o
بيروت
24
o
طرابلس
12
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أردوغان يؤكد امتلاك تركيا صاروخا باليستيا جديدا: هذه هي رسالتنا
Lebanon 24
21-10-2022
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن لدى بلاده صاروخا باليستيا جديدا من طراز "تايفون" تم اختباره الثلاثاء الماضي.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول: "لدينا الآن تايفون، وهذه هي رسالتنا. نحن نتابع ذلك بارتياح".
Advertisement
وأجرت شركة Roketsan التركية اختبارا لأول صاروخ باليستي قصير المدى محلي الصنع على ساحل البحر الأسود، حيث أصاب "تايفون" الهدف بنجاح على مسافة 561 كم بعد تحليق استغرق 458 ثانية.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التجارب والمواصفات التقنية للصاروخ.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة أميركيّة عاجلة إلى لبنان.. ماذا طُلب من السياسيين؟
Lebanon 24
رسالة أميركيّة عاجلة إلى لبنان.. ماذا طُلب من السياسيين؟
04:05 | 2022-10-21
21/10/2022 04:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يهدد: "ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة"
Lebanon 24
عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يهدد: "ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة"
01:00 | 2022-10-21
21/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ بيروت.. هذا ما جرى في محيط حاجز أمنيّ
Lebanon 24
حادثة تهزّ بيروت.. هذا ما جرى في محيط حاجز أمنيّ
06:50 | 2022-10-21
21/10/2022 06:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
21/10/2022 08:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لن يوقع الموازنة.. فماذا سيحصل؟
Lebanon 24
عون لن يوقع الموازنة.. فماذا سيحصل؟
23:05 | 2022-10-20
20/10/2022 11:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2022-10-21
صحيفة أجنبية: واشنطن لم تزود كييف بعد بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة
16:00 | 2022-10-21
من سوريا إلى أوكرانيا.. ما حدود "التقليص الروسي"؟ و"حسابات إسرائيل"
15:30 | 2022-10-21
الكرملين: لا خطط لمحادثات بين بوتين وبايدن
15:00 | 2022-10-21
ماكرون ينتقد ازدواجية معايير واشنطن تجاه أسعار الغاز
14:30 | 2022-10-21
الكرملين يتحدث عن الحكمة السياسية لبريطانيا بعد استقالة تراس
14:17 | 2022-10-21
رئيس أذربيجان يستعرض مهاراته في رفع الأثقال أمام أردوغان (فيديو)
فيديو
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
21/10/2022 23:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
21/10/2022 23:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
21/10/2022 23:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact