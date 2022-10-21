الكرملين يتحدث عن الحكمة السياسية لبريطانيا بعد استقالة تراس

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أكّد الكرملين، الجمعة، أنه لا يتوقع أن تتحلّى المملكة المتحدة أو أي من حلفائها الغربيين بأي نوع من "الحكمة السياسية"، غداة استقالة ليز تراس من رئاسة الوزراء البريطانية.وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، لدى سؤاله عن تطلع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون للعودة إلى داونينغ ستريت: "لا يمكننا أن نتوقع أي رؤى أو حكمة سياسية من أي شخص في الغرب الآن، خصوصا من بريطانيا العظمى".وتدهورت العلاقات بين موسكو ولندن إلى مستويات قياسية مذ أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في شباط.وكانت روسيا تعتبر أن جونسون، الذي تجمعه علاقات جيدة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من الجهات غير الصديقة لها.