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عربي-دولي

السعودية.. السلطات تحذر من "المخدر المميت" وتتحدث عن أضراره

Lebanon 24
21-10-2022 | 11:33
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حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، من خطورة مادة "الميثافيتامين" المخدرة والتي تعرف باسم "الشبو"، متحدثة عن "تأثيرات المادة المميتة على متعاطيها".

ونشرت الهيئة على حسابها بموقع "تويتر"، الخميس، مقطع فيديو توعوي، يتحدث عن كافة أشكال وصور ومسميات المادة المخدرة.
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وتعد مادة الميثافيتامين إحدى المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني من المواد المخدرة، وتقوم بالتأثير على الدماغ بشكل أسرع من المنشطات الآخرى، وفقا للهيئة.

وتعرف تلك المادة بعدة مسميات منها "الكريستال ميث والشبو والسابو والثلج والجلاس ميث"، وقد تأتي على شكل مسحوق أبيض أو حبوب وأقراص، وتعد من المواد المخدرة المسببة للإدمان "من أول جرعة" وتقود متعاطيها إلى الموت أحيانا، وفقا للهيئة.

وتؤدي مادة " الميثافيتامين" إلى فقدان المتعاطي الارتباط بالواقع والانفصال عنه، ما يعرضه لإيذاء نفسه أو ارتكاب جرائم غريبة وبشعة دون دراية منه.

وتقود المادة المخدرة المتعاطي إلى الإصابة بأمراض "الفصام وجنون العظمة"، فضلا عن "فقدان الوزن وحدوث هلاوس سمعية وبصرية"، وفقا لما ذكرته هيئة مكافحة المخدرات السعودية.
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