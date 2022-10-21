Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي سيقدم 18 مليار يورو لأوكرانيا العام المقبل

Lebanon 24
21-10-2022 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1002769-638019760087726872.png
Doc-P-1002769-638019760087726872.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يضع الاتحاد الأوروبي خططا لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.46 مليار دولار) خلال العام المقبل، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة بعد قمة للدول الـ27.
Advertisement

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي في بروكسل "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارا للعام المقبل ... وهي إيرادات متوقعة مستقرة وموثوقة"، مضيفة "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".
 
تعرض الاقتصاد الأوكراني لعملية تدمير بعد ثمانية أشهر من الهجوم الروسي، وتقدر كييف أن الحكومة تحتاج إلى تمويل ما بين ثلاثة وأربعة مليارات يورو شهريا.

وأوضحت فون دير لايين أن على الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية أن تؤمن هذا التمويل، مضيفة "من المهم إرسال إشارة إلى أوكرانيا".

وفي نهاية القمة، دعت الدول الاوروبية المفوضية إلى الإسراع في رصد ثلاثة مليارات يورو هي المبلغ المتبقي من رزمة مساعدة بقيمة تسعة مليارات يورو للعام 2022 وسبق أن أعلنت في أيار. وتتخذ هذه المساعدة المالية شكل قروض طويلة الأمد مع تسهيلات.
 
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-10-21
16:00 | 2022-10-21
15:30 | 2022-10-21
15:00 | 2022-10-21
14:30 | 2022-10-21
14:17 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website