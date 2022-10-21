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عربي-دولي

صحيفة أجنبية: واشنطن لم تزود كييف بعد بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة

Lebanon 24
21-10-2022 | 16:30
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة لم توقع بعد عقدا لإمداد أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان إعلانا سابقا للرئيس الأميركي جو بايدن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا هي الأكبر بقيمة 3 مليارات دولار، كان من المفترض أن تمكّن كييف من شراء أنظمة دفاع جوي، وأنظمة مدفعية، وذخيرة، وأنظمة حماية من الطائرات المسيرة والرادارات.
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وذكرت الصحيفة أنه الآن وبعد مرور شهرين تقريبا من هذا البيان، لم تبرم الولايات المتحدة بعد أي عقود بشأن أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة.

من جانبه أشار باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون إلى أنه سيتم توقيع عقد لتوريد منظومة "فامبير" المضادة للطائرات المسيرة، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا دقيقا لذلك.

ورفضت شركة L3Harris المصنّعة لهذه المنظومات التعليق على مدى استعدادها لتوريد منظومات "فامبير" التي لم تستخدم من قبل في الظروف القتالية.
 
(روسيا اليوم) 
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