الرئيس الإيطالي يكلف ميلوني بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني، جورجا ميلوني بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وأعلن ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالية أن ماتاريلا، كلف ميلوني بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي قبلت التفويض وقامت بتقديم الوزراء.ووفقا لمذكرة الرئاسة، فمن المقرر أن يقوم أعضاء الحكومة الجديدة بأداء القسم صباح يوم غد عند الساعة العاشرة.