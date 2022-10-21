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الحكم على مستشار ترامب السابق بالسجن أربعة أشهر وغرامة

Lebanon 24
21-10-2022 | 16:59
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ذكرت شبكة NBC، أن محكمة أميركية حكمت على ستيف بانون مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب بالسجن 4 أشهر بتهمة ازدراء الكونغرس، ورفضه الإدلاء بشهادته حول اقتحام مبنى الكابيتول.

 وقالت الشبكة في تقريرها "صدر حكم على بانون بالسجن لمدة أربعة أشهر، وبدفع غرامة قدرها 6.5 ألف دولار".
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وتم تقديم بانون للمحاكمة، لرفضه المثول أمام لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق في أحداث 6 يناير، وامتناعه عن الحضور لتقديم إفادته بناء على الاستدعاء.

ويُعتبر بانون المرجع الايديولوجي الرئيسي للرئيس السابق ترامب.

 في 6 كانون الثاني 2021، اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكونجرس في محاولة لعرقلة الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
 
(روسيا اليوم)
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