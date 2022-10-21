واشنطن تبحث مع ماسك توفير إنترنت للمحتجين في إيران

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كشفت شبكة سي إن إن الأميركية أن البيت الأبيض أجرى محادثات مع إيلون ماسك حول إمكانية إنشاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة سبيس إكس داخل إيران.وتأتي المحادثات التي أفصح عنها مسؤولون على اطلاع بالأمر، في الوقت الذي تبحث فيه إدارة بايدن عن طرق لدعم حركة الاحتجاج الإيرانية التي اندلعت قبل أكثر من شهر بقليل بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في ظروف مريبة بعد احتجازها من قبل الشرطة الأخلاقية.ويرى البيت الأبيض أن تقنية ستارلينك المدمجة وسهلة الاستخدام هي حل محتمل لجهود النظام الإيراني لتقييد وصول النشطاء إلى الإنترنت.ونقلت سي إن إن عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله: "لقد وضعنا بدأنا التحرك لفعل كل ما في وسعنا لدعم تطلعات الشعب الإيراني"."هذه هي سياستنا، هذه الفترة. في الوقت نفسه، إنها حقًا حركة إيرانية تقودها فتيات صغيرات وتنتشر في جوانب أخرى من المجتمع".