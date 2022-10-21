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عربي-دولي

رئيس أذربيجان يستعرض مهاراته في رفع الأثقال أمام أردوغان (فيديو)

Lebanon 24
21-10-2022 | 14:17
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أظهر مقطع فيديو -تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي- مشهدا طريفا استعرض خلاله الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قدراته البدنية أمام نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك خلال افتتاح ناد رياضي أمس الخميس في زنغيلان، وهي مدينة استعيدت من أرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ خلال الحرب التي وقعت أحداثها عام 2020.
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وبثت وسائل إعلام تركيّة صورا ومقاطع فيديو تظهر علييف يمازح أردوغان، ويستعرض قدراته البدنية أمامه وأمام عدسات المصورين، من خلال رفعه الأثقال، وسط تصفيق الحاضرين.
 
 
 
وحظيت تلك المشاهد بتداول واسع، بين النشطاء والمدونين على منصات التواصل.

وقد تحدّثت وسائل إعلام تركيّة عن حب علييف (61 عاما) للرياضة. وقالت إن الرئيسين افتتحا المرحلة الأولى من مشروع قرية "أغروبارك زنغيلان" للزراعة الذكية بإقليم قره باغ. كما شهدا افتتاح مطار جديد في زنغيلان.
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