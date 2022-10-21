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عربي-دولي

سوريا تعترض صواريخ اسرائيلية في أجواء دمشق

Lebanon 24
21-10-2022 | 16:54
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اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ اسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
     
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".
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