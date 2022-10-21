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عربي-دولي
أوّل إتّصال بين وزيري دفاع أميركا وروسيا منذ أيار الماضي
Lebanon 24
21-10-2022
|
17:01
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تحدّث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرجي شويجو الجمعة لأول مرة منذ مايو، فيما قال دبلوماسي روسي كبير إن الاتصال كان ضروريا ومطلوبا لإزالة سوء التفاهم، حسبما أفادت وكالة "تاس" للأنباء.
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وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن تقديم تفاصيل أكثر من مجرد الإشارة إلى أن أوستن هو الذي بدأ المحادثة وشدّد على الحاجة لخطوط اتصال وسط الحرب في أوكرانيا.
ونقلت "تاس" عن الدبلوماسي الروسي المقيم في فيينا قنسطنطين جافريلوف قوله للتلفزيون الروسي: "يجب إزالة سوء التفاهم حتى لا تقع حوادث... هناك اتصالات مهمة على الدوام ومن المهم أن يكون الأميركيون هم من أول من يسعى لها".
ونقلت أيضا عن جافريلوف، وهو مفاوض أمني كبير، قوله، في أعقاب المكالمة، إن موسكو تنتظر توضيحات حول مناورات الردع النووي التي يجريها حلف شمال الأطلسي.
وقالت متحدثة باسم البنتاغون إن ما حدث اليوم الجمعة هو أفضل فرصة تسنح للجانبين للتحدث دون أن توضح سبب ذلك. ولم تذكر ما إذا كان من المقرر إجراء أي محادثات إضافية بين الوزيرين.
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